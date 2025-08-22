Destrozan en La Bañeza (León) una obra en reconocimiento de los dos vecinos fallecidos en un incendio

LA BAÑEZA (LEÓN), 22 (EUROPA PRESS)

La Policía Nacional investiga ya los destrozos que autor o autores desconocidos han provocado en una obra artística en recuerdo de los dos vecinos voluntarios de La Bañeza (León) que recientemente han perdido la vida cuando luchaban contra un fuego en la vertiente leonesa procedente de la localidad zamorana de Molezuelas de la Carballeda.

La investigación se ha iniciado a raíz de la denuncia interpuesta por responsables del Festival Art Aero Rap, que cada año organiza en la localidad bañezana dicho certamen que transforma la villa en una fiesta internacional de arte urbano y en cuyo transcurso la obra realizada por los artistas Chompa, Sezo & Bizarre en la última edición del festival, en memoria de ambos fallecidos, ha sido hallada destrozada deliberadamente.

"Nos encontramos ante una acción intolerable que, además de dañar una creación artística de gran valor, demuestra una alarmante falta de respeto hacia el patrimonio cultural y artístico de nuestra ciudad. Lamentablemente, no es la primera vez que sucede algo así en La Bañeza. Nos duele reconocer que se está perdiendo el respeto por el arte urbano que con tanto esfuerzo se ha conseguido consolidar en nuestro municipio", lamentan desde la organización que recuerdan otros ejemplos cercanos de vandalismo en otras obras, como el Wyoming de 2024, el pasadizo de NSN en 2022, las obras pisadas y dañadas por la instalación y marcaje de las parcelas para la feria o la obra de 'Mi pensión', de Soen Bravo en 2018.

En todos esos casos, y a pesar de conocer a los responsables en la mayoría de ocasiones, los organizadores del festival aseguran no haber emprendido acciones legales para no generar más conflictos, si bien en el presente caso advierten de que "la situación supera cualquier límite" fruto de la indignación sentida ya que el ataque se ha dirigido contra "una obra muy especial, dedicada a Jaime y Abel, los dos voluntarios que fallecieron luchando contra el fuego".

Esta pieza, continúa Festival Art Aero Rap, "tenía un valor simbólico y emocional incalculable, pues fue realizada por artistas que, además de su talento, demostraron un compromiso ejemplar; en medio del caos vivido esos días en La Bañeza y los pueblos del entorno, dejaron a un lado su trabajo artístico para unirse como voluntarios en el polideportivo y ayudar a los vecinos desalojados".

Por ello, ver destrozado este homenaje lo considera como un acto de desprecio hacia la memoria de quienes dieron su vida por los demás. "Queremos dejar claro que la situación ya está en manos de la Policía, que ha intervenido directamente y cuenta con grabaciones de las cámaras de la zona. Por nuestra parte, vamos a presentar todas las denuncias pertinentes para que se identifique y se sancione a la persona" responsable. Además, si alguien tiene más información sobre lo ocurrido para esclarecer el asunto, agradeceríamos que nos la hiciera llegar a través de nuestras redes sociales oficiales o por correo electrónico", animan desde la organización del festival.