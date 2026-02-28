Detenida por dos hurtos en un supermercado por valor de casi 600 euros en Valladolid

Archivo - Sucesos.- Detenido un joven por dar un puñetazo en la cara a un menor en el paseo Juan de Austria de Valladolid - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a una mujer como presunta autora de dos delitos de hurto cometidos en mayo de 2025 en un mismo supermercado de la capital, donde supuestamente sustrajo productos valorados en cerca de 600 euros.

Los hechos fueron denunciados por la responsable del establecimiento tras revisar las cámaras de seguridad y comprobar que, en dos ocasiones distintas, la ahora detenida había ocultado artículos entre sus ropas y abandonado el local sin abonarlos, según han informado fuentes policiales en un comunicado recogido por Europa Press.

En el primer hurto, cometido junto a otra mujer, el valor de los efectos sustraídos ascendió a 191,15 euros, mientras que en el segundo, en el que participó con la misma cómplice y una tercera implicada, el botín alcanzó los 408,17 euros.

A raíz de las denuncias, agentes del Grupo de Hurtos de la Comisaría de Parquesol iniciaron una investigación que permitió identificar plenamente a las tres mujeres implicadas.

Según las mismas fuentes, las sospechosas son conocidas por su dedicación habitual a este tipo de delitos y suman entre las tres un centenar de detenciones, la mayoría por infracciones contra el patrimonio.

Una de las implicadas se encuentra actualmente cumpliendo condena en el Centro Penitenciario de Valladolid, mientras que la tercera está pendiente de detención.

La arrestada fue oída en declaración en dependencias policiales en presencia de su abogado y posteriormente quedó en libertad con la obligación de comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerida. Las diligencias ya han sido remitidas al juzgado competente.