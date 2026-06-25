Detenida una mujer tras acceder a la vivienda de una compañera de trabajo con una llave falsa

PALENCIA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Palencia han detenido a una mujer como presunta autora de un delito de robo con fuerza en domicilio tras acceder a la vivienda mediante una llave falsa.

Tal y como han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno, la detención se produjo tras la investigación policial posterior a los hechos que tuvieron lugar el pasado 4 de junio, cuando el hijo de la propietaria se encontraba en el interior de la vivienda asaltada.

Tras escuchar varias llamadas al portero automático sin obtener respuesta, el hombre oyó cómo alguien manipulaba la cerradura de la puerta de acceso al inmueble.

Al aproximarse para comprobar lo que sucedía, sorprendió a una mujer que había abierto la puerta y accedido al domicilio. Al verse descubierta, la mujer manifestó haberse equivocado de vivienda y abandonó el lugar.

A raíz de la denuncia presentada, agentes de la Policía Nacional iniciaron una investigación para esclarecer los hechos e identificar a la autora del acceso no autorizado al inmueble.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que el acceso se había producido mediante el empleo de llave falsa, sin que existieran signos de forzamiento en la cerradura.

Inicialmente, la propietaria manifestó haber extraviado las llaves de la vivienda meses antes de los hechos. No obstante, a la vista del modus operandi empleado y de los indicios obtenidos durante la investigación, no puede descartarse que dicho extravío respondiera en realidad a una sustracción previa de las llaves por parte de la presunta autora, quien posteriormente habría hecho un uso ilegítimo de las mismas para acceder al inmueble.

Esta hipótesis resulta compatible con la ausencia de daños en la cerradura y con los restantes elementos recabados durante la investigación.

Asimismo, la ausencia de daños en la cerradura y los indicios obtenidos durante la investigación apuntan a que el acceso se produjo mediante una llave original o una copia obtenida sin autorización de su titular.

La investigación reveló igualmente que la presunta autora pertenecía al entorno laboral de la víctima, ya que ambas trabajan en el mismo centro.

Esta circunstancia le habría permitido conocer con antelación la ausencia de la moradora, que ese día se encontraba realizando un examen fuera de su domicilio.

De hecho, antes de acceder a la vivienda efectuó varias llamadas al portero automático con la aparente finalidad de comprobar si había alguien en el interior.

Las gestiones realizadas por los agentes, junto con el análisis de las imágenes obtenidas en el momento de los hechos y los reconocimientos efectuados por las víctimas, permitieron identificar plenamente a la presunta autora y acreditar su presunta participación en el acceso ilícito a la vivienda.

Una vez finalizada la investigación, los agentes procedieron a la detención de la sospechosa como presunta responsable de un delito de robo con fuerza cometido mediante el uso de llave falsa, y fue posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial junto con las diligencias instruidas