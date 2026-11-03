Detenida una mujer por el hurto de unas gafas y un perfume por 425 euros en el Corte Inglés de Valladolid

Archivo - Coche de la Policía Municipal de Valladolid. Policía Valladolid. Foto de archivo. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Municipal de Valladolid han detenido a una mujer de 46 años por el hurto de unas gafas de sol y un perfume perpetrado el pasado día 31 de octubre en dependencias del centro comercial El Corte Inglés, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La intervención policial se produjo ese día, sobre las 21.00 horas, a requerimiento del servicio de seguridad del referido centro comercial, ubicado en el número 130 del Paseo de Zorrilla. Una vez en el lugar, los agentes se entrevistaron con un empleado de seguridad que les explicó que había observado la actitud sospechosa de un mujer a la que había decidido seguir y a la que había visto cómo primero se apoderaba de unas gafas y luego de un perfume que ocultó entre sus ropas.

El empleado la siguió igualmente hasta la línea de caja y comprobó que la mujer rebasaba la misma sin abonar dichos efectos, de ahí que decidiera intervenir para dar el alto a la sospechosa, quien, sin resistencia alguna, entregó tanto las gafas como el perfume.

Dado el valor de los efectos, que en su conjunto se eleva a 425 euros, los policías detuvieron a la mujer como presunta autora de un delito de hurto.