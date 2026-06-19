Detenida una mujer en León por robos con fuerza en dos viviendas y un estanco

Efectos recuperados que habían sido sustraídos en San Román de la Vega y Sopeña de Carneros (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a una mujer de 21 años como presunta autora de dos delitos de robo con fuerza ocurridos en dos viviendas y un estanco en San Román de la Vega y Sopeña de Carneros.

El pasado mes de mayo se produjo el robo en el interior de una vivienda de la localidad de San Román de la Vega, en la que se sustrajeron diversos objetos de valor y una cadena de música, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

A raíz de estos hechos el Equipo Roca de la Comandancia de León inició una investigación que consiguió enlazar este hecho con otro robo ocurrido este mismo mes de junio en una vivienda-estanco de la localidad de Sopeña de Carneros (León), de donde fueron sustraídas diversas joyas, objetos antiguos, herramientas y dinero en metálico.

Tras una laboriosa investigación por parte de los especialistas del Equipo Roca se consiguió identificar a la supuesta autora de dichos hechos, una mujer de 21 años que ha sido detenida. Además, se han recuperado todos los efectos sustraídos.

Las diligencias instruidas, así como los efectos recuperados y la detenida se han puesto a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Astorga, en funciones de Guardia.

Esta actuación se enmarca en el desarrollo del Plan contra el robo en viviendas impulsado por la Comandancia de la Guardia Civil de León.