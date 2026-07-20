Detenida una mujer tras ser sorprendida cuando robaba en una vivienda de Laguna de Duero (Valladolid)

Archivo - Un agente y un coche de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido a una mujer de 38 años como presunta autora de un delito de robo con fuerza tras ser sorprendida en el interior de una vivienda de la localidad de Laguna de Duero.

La actuación se inició tras recibirse un aviso en la Central Operativa de Servicios (COS) de la Guardia Civil, a través del teléfono 062, en el que un testigo alertaba de la presencia de una persona que había accedido de forma ilegítima al interior de un domicilio.

Hasta el lugar se desplazaron patrullas de la Guardia Civil, con el apoyo de la Policía Local de Laguna de Duero y a su llegada, los agentes sorprendieron a la presunta autora mientras sacaba diversos objetos del interior de la vivienda.

Así, los agentes identificaron a la mujer e intervinieron los efectos sustraídos. Posteriormente, el propietario del inmueble presentó la correspondiente denuncia en el Puesto de la Guardia Civil de Laguna de Duero, donde se valoraron los objetos sustraídos en un total de 11.500 euros.

Las investigaciones llevadas a cabo por la Guardia Civil permitieron determinar la presunta autoría de los hechos. Finalizadas las diligencias policiales, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la autoridad judicial competente.