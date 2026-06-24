Detenida en Valladolid con cocaína y hachís que escondía entre los pechos y de los que intentó deshacerse

Dinero y sustancias intervenidas a una mujer en el barrio de Delicias, Valladolid. - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

Efectivos del Cuerpo Nacional de Policía han detenido en Valladolid a una mujer que presuntamente escondía entre sus pechos cocaína valorada en más de 1.500 euros y una pequeña cantidad de hachís, sustancias de las que intentó deshacerse.

Los hechos se produjeron en el barrio de Delicias después de que la Policía Nacional recibiera un aviso del 112 en el que se informaba que una mujer vendía droga en la calle Vegafría, en el barrio de Delicias, sentada en la terraza de un establecimiento hostelero.

Mientras un indicativo de paisano en vehículo camuflado se hizo cargo de la intervención debido a las características del aviso, se amplió la información señalando que la mujer se encontraba acompañada de otras personas y que, según el requirente, ocultaba la droga entre los pechos, pudiendo observarse claramente cómo la entregaba a terceros.

Los agentes se desplazaron a pie hasta la terraza indicada, donde localizaron a una mujer que coincidía plenamente con la descripción facilitada y le solicitaron la identificación, han informado a Europa Press fuentes policiales.

A continuación, en el momento en que los agentes iban a realizar un cacheo superficial, un hombre llegó al lugar e intentó sentarse junto a la mujer pero, antes de hacerlo, se golpeó accidentalmente con la sombrilla, tambaleándose. En ese instante, la mujer se abalanzó sobre él y se situó junto a la silla donde iba a sentarse.

HALLAZGO DE LA DROGA

Una vez separada por la agente para continuar el cacheo, los policías observaron que en la silla -que hasta ese momento estaba vacía- había aparecido un guante negro que contenía en su interior una caja de plástico con tapa roja dentro de la cual se hallaban varios envoltorios de lo que parecía ser cocaína.

El hombre manifestó de inmediato que el objeto no era suyo, ya que no había llegado a sentarse, mientras que la mujer, visiblemente nerviosa, negó igualmente su pertenencia. La agente actuante continuó el cacheo superficial sin localizar más efectos.

Aún así, tanto el testigo como el requirente identificaron a la mujer como la persona que portaba las sustancias, por lo que se procedió a su detención por tráfico de drogas.

Ya en dependencias policiales, se realizó un cacheo minucioso y se intervinieron dos billetes de 50 euros, tres billetes de 20 euros, 1,48 gramos de hachís y 13 envoltorios de plástico blanco y verde, cerrados con alambre de jardinería que contenían sustancia rocosa blanca (cocaína) con un peso total de 13,78 gramos.

Las sustancias dieron resultado positivo en los narco-test de cocaína y hachís y, según las tablas oficiales de la Oficina Central Nacional de Estupefacientes, los 13,78 gramos de cocaína tendrían un valor ilícito de 1.549,44 euros y los 1,48 de hachís de 10,05.

Tras la práctica de las diligencias correspondientes, la detenida quedó a disposición de la autoridad judicial, que posteriormente decretó su libertad.