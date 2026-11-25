Momento de la detención. - GUARDIA CIVIL

ZAMORA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Villalpando (Zamora) procedió este martes a detener a una mujer que viajaba en su coche por la A6 con dos menores, de tres años y once meses.

La detención se produjo después de recibir una requisitoria a nivel nacional de dimanante de la comandancia de Alicante respecto a un señalamiento en vigor de búsqueda detención y personación sobre una mujer que habría sustraído a dos menores, sus hijos, y que podría estar circulando destino norte de España o hacia Portugal.

La patria potestad de los menores es exclusiva del padre, y la madre aprovechando un régimen de visitas se los había llevado sin autorización. La detenida y las diligencias han pasado a cargo de la unidad orgánica de Policía judicial de la comandancia de la Guardia civil de Zamora.

La mujer y los menores fueron trasladados hasta la cabecera de comandancia para facilitar el bienestar de los menores y de la madre hasta que ser hacen cargo de ellos los Servicios Sociales.

A las doce horas de ayer los menores fueron recogidos por el padre y la mujer ha pasado este miércoles a disposición judicial.