Detenidas en Burgos tres personas por el hurto de 2.000 metros de cable de cobre en el peaje de la AP-1. - GUARDIA CIVIL DE BURGOS

BURGOS 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la operación 'Kobrea Stone', ha puesto a disposición judicial a tres personas como presuntas autoras, en distinto grado, de dos delitos de hurto de más de 2.000 metros de cable de cobre en el antiguo peaje de la autopista AP-1, situada a la altura del punto kilométrico 66,500, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

En el primero de los hechos fueron sustraídos 1.832 metros de cable, valorados en 5.400 euros. Pocos días después, los ladrones volvieron a actuar en la misma zona, apoderándose de otros 290 metros, valorados en 1.624 euros.

A consecuencia de ello, los agentes del Equipo ROCA de la Comandancia de Burgos iniciaron de inmediato la investigación. Las similitudes en las fechas, el método empleado y la precisión en la ejecución señalaban hacia un mismo grupo responsable de ambas sustracciones.

El 'modus operandi' seguía un patrón meticuloso: los autores seleccionaban tramos de tendido eléctrico en zonas de difícil vigilancia, actuaban de madrugada y empleaban herramientas especializadas para el corte y la extracción rápida del cobre, evitando así ser detectados.

La investigación se extendió durante semanas y reveló que los autores tenían su base en la provincia de Álava, desde donde se desplazaban para cometer los hurtos en la vecina Burgos y a la que regresaban una vez consumado el hecho delictivo. Esta movilidad, unida a su conocida experiencia en delitos contra el patrimonio, exigió un minucioso trabajo de coordinación interprovincial, que culminó con la identificación, localización y puesta a disposición judicial de dos varones y una mujer, con edades comprendidas entre los 36 y 56 años, por su implicación en los hechos.

Con esta actuación se considera desarticulado el grupo delictivo, evitando así la continuidad de los robos en la zona y garantizando la seguridad de las instalaciones.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción de Miranda de Ebro.