Detenido con 52 gramos de hachís por un presunto delito de tráfico de drogas en Villanueva de Carrizo (León)

Hachís intervenido al detenido esta madrugada en Villanueva de Carrizo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 53 años en el casco urbano de la localidad de Villanueva de Carrizo (León) que portaba 52 gramos de hachís como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Los hechos ocurrieron en la madrugada de este lunes cuando la Guardia Civil de Carrizo de la Ribera identificó a un individuo que mostraba una actitud sospechosa. Después de realizarle un registro, los agentes localizaron entre sus pertenencias una sustancia que resultó ser hachís, con un peso aproximado de 52 gramos, susceptible de estar dirigida a su distribución y venta.

Ante estos hechos se procedió a la intervención de la droga y a la detención del varón como presunto responsable de un delito de tráfico de drogas, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales, donde se instruyeron las correspondientes diligencias que serán remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Astorga (León).

Esta actuación se enmarca en los dispositivos habituales que lleva a cabo la Guardia Civil para prevenir y combatir el tráfico de estupefacientes en zonas rurales de la provincia de León.