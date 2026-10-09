Detenido en Alicante el miembro de una banda que trasladaba irregulares embarazadas a la provincia de Burgos

Detenido en Alicante el miembro de una banda que trasladaba a inmigrantes embarazadas a la provincia de Burgos. - GUARDIA CIVIL BURGOS

BURGOS 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Alcoy (Alicante) a un hombre de 38 años y nacionalidad brasileña que, presuntamente, formaba parte de una red criminal dedicada a la captación y traslado a España de mujeres embarazadas procedentes de Brasil, en concreto a la provincia de Burgos, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

El arrestado asumía las labores de logística dentro de la trama, encargándose del transporte de los ciudadanos extranjeros en situación irregular y de gestionar su alojamiento en seis inmuebles repartidos por diferentes municipios de la comarca de Las Merindades, en la provincia de Burgos.

La intervención policial ha permitido desarticular una organización dedicada a obtener rendimientos económicos facilitando la llegada y permanencia en territorio nacional de mujeres en avanzado estado de gestación para que dieran a luz en España.

Posteriormente, los integrantes de la red aprovechaban los nacimientos para tramitar la nacionalidad española de los menores mediante el procedimiento de simple presunción, lo que permitía regularizar la situación administrativa de los progenitores. Una vez completado el parto, forzaban la salida de los alojamientos para dar paso a nuevas gestantes.

Durante la investigación también se ha constatado la utilización de contratos de arrendamiento ficticios o confeccionados para simular una residencia efectiva en las viviendas. Estos documentos se empleaban para formalizar empadronamientos y acreditar un domicilio inexistente, lo que facilitaba la obtención de beneficios administrativos orientados a la regularización y permanencia en España de las personas implicadas.

Al arrestado, que había abandonado su residencia en Medina de Pomar (Burgos) días antes del despliegue policial para eludir su captura, se le atribuye su presunta participación en los delitos continuado de favorecimiento de la inmigración irregular, organización criminal y coacciones. Con esta última actuación, la Guardia Civil ha elevado a tres el número total de detenidos en el marco de la investigación.

La 'Operación Janduis' continúa abierta y la Guardia Civil no descarta que se produzcan nuevas detenciones en las próximas fechas.

El detenido, junto con los efectos intervenidos y las diligencias instruidas, ha quedado a disposición de la Sección Civil y Penal número 2 del Tribunal de Instancia de Villarcayo, órgano encargado de la dirección judicial de la causa.