Detenido en Burgos un excliente que acosaba y amenazaba al propietario y empleados de una clínica dental

BURGOS, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Burgos a un hombre por acosar y amenazar durante meses al propietario y las trabajadoras de una clínica dental de la que fue cliente y a los que enviaba mensajes de whatsapp, dejaba post-it con mensajes intimidatorios, hasta que el mes pasado se presentó en el portal del dueño, al que amenazó con "romperle la cabeza".

La detención, según han señalado fuentes policiales, se ha producido "recientemente" después de varios años de hechos que inicialmente no fueron denunciados que comenzaron en 2023, cuando según las manifestaciones de los perjudicados se dejó de atender al detenido en la clínica después de que propinara un empujón a una de las empleadas.

El varón detenido se encuentra investigado como presunto responsable de un delito de acoso, reiterado y grave, cometido sobre el titular y las empleadas de una clínica dental de Burgos.

El varón fue cliente durante varios años en una relación que se remonta a 2021. Según el relato policial, tras someterse a diferentes tratamientos dentales de manera habitual, el cliente comenzó a mostrar continuos desacuerdos, bien con el precio de los servicios o bien con las propias recomendaciones e indicaciones médicas.

Según las manifestaciones de los perjudicados, desde 2023 dejaron de atender al denunciado, tras un episodio en el que llegó incluso a propinar un empujón a una de las empleadas.

A partir de ese momento, presuntamente el detenido se dedicó a enviar, de forma periódica y repetitiva, mensajes de corte amenazante a través de la aplicación WhatsApp al número de teléfono de la clínica, y llegó a causar desperfectos en el rótulo de la entrada a la misma.

Incluso, pegó notas manuscritas sobre las placas de la entrada, en las que se podía leer "te arrepentirás cobarde, H.P." o "te llegará la hora".

Durante este tiempo los responsables de la citada empresa de salud bucodental no interpusieron denuncia, pero eso cambió cuando el mes pasado el investigado se presentó en el portal del domicilio particular de su titular, al que amenazó con "romperle la cabeza", detonante que condujo a los afectados a poner los hechos en conocimiento de la Policía Nacional.

En dicho relato, los denunciantes afirman que la situación sufrida ha afectado gravemente a todos ellos, propietarios y trabajadoras, y también a su propia reputación como empresa, generando además una situación de ansiedad en el desarrollo de su vida personal.