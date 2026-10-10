Detenido uno de los camioneros implicados en el accidente múltiple de Tordesillas (Valladolid) que dejó un fallecido

VALLADOLID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El conductor de uno de los camiones implicados en el accidente múltiple ocurrido el viernes en la autovía A-62, a la altura de Tordesillas (Valladolid), en el que falleció una persona y otras ocho resultaron heridas, fue detenido ayer y puesto en libertad ese mismo día por su presunta implicación en el siniestro, según ha confirmado a Europa Press el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales.

Canales ha explicado que el arresto se produjo por la "implicación" del conductor en el accidente, aunque no ha concretado el delito que se le atribuye.

El subdelegado ha confirmado asimismo que el detenido quedó en libertad durante la jornada de ayer.

El siniestro se produjo poco antes de las 11.30 horas en el kilómetro 143 de la A-62, en sentido Salamanca, y en él se vieron implicados hasta tres camiones y dos turismos.

Como consecuencia del accidente, una persona falleció y otras ocho resultaron heridas, entre ellas dos menores, según la información facilitada por los servicios de emergencia.