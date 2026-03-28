Detenido cuando intentaba escapar por una ventana tras robar en un restaurante de Salamanca

Imagen de archivo - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

SALAMANCA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Salamanca ha detenido a un varón por un delito de robo con fuerza al ser sorprendido 'in fraganti' dentro de dicho establecimiento.

Ante la llegada de las dotaciones policiales intentó huir por la ventana de uno de los baños si bien los policías que accedieron al local para verificar los hechos lograron impedir que escapara, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La llamada de alerta la dio un ciudadano que indicó cómo un individuo había manipulado la puerta de un restaurante y facilitó las características físicas del mismo, así como la ropa que llevaba puesta.

A la llegada al restaurante no se observó a nadie por la zona, por lo que varios indicativos establecieron un dispositivo y otro entró en el establecimiento que presentaba "evidentes signos de fuerza" en su puerta, la cual estaba abierta fruto del forzamiento ejercido contra la misma.

Los funcionarios actuantes que accedieron al local escucharon unos ruidos que provenían del baño del local por lo que se dirigieron al mismo, donde pudieron observar cómo un individuo intentaba escapar a través de la ventana del mismo.

Los agentes evitaron la huida y procedieron en ese momento a la reducción del individuo y a su detención por un delito de robo con fuerza.

Posteriormente en las cámaras se pudo observar la secuencia de cómo accedía al restaurante tras forzar la puerta para luego dirigirse a la caja registradora de la cual se llevó el dinero que había en la misma.

Además, los funcionarios intervinieron los efectos que llevaba producto del robo y trasladaron al mismo a dependencias policiales. Tras hacer todos los tramites documentales oportunos el detenido pasó a disposición judicial del juzgado correspondiente.