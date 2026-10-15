Un detenido y desarticulada una macroplantación 'indoor' de Marihuana en el Valle de Mena, en Burgos. - GUARDIA CIVIL BURGOS

Un total de 703 plantas de cannabis sativa en estado de floración ha sido aprehendido en la operación BURGOS 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil, en el marco de la Operación 'Armentarius', ha desarticulado una plantación indoor de cannabis sativa localizada en el Valle de Mena, en la provincia de Burgos, y ha detenido a un hombre de 56 años como presunto autor de sendos delitos contra la salud pública y de defraudación de fluido eléctrico.

La investigación se inició después de que investigadores de la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de la Comandancia de Burgos tuvieran conocimiento de la posible existencia de un inmueble destinado al cultivo de sustancias estupefacientes en la provincia, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

A través de las diferentes actuaciones operativas, así como del estudio y análisis de la información obtenida durante la investigación, los agentes pudieron determinar la ubicación de la finca en la que se estaría desarrollando la actividad ilícita, así como la identidad de una persona relacionada directamente con los hechos.

Por ello, una vez reunidos los indicios necesarios y previa autorización judicial, se llevó a cabo la entrada y registro de la propiedad con el apoyo de efectivos de la USECIC. Durante la actuación, fueron aprehendidas 703 plantas de cannabis de tamaño mediano y en estado de floración, así como un dispositivo router que estaba siendo utilizado para diversas labores de vigilancia y seguridad del local.

Asimismo, se hallaron 23 lámparas, 13 ventiladores, dos equipos de aire acondicionado, extractores, termómetros y un sistema de riego por goteo con depósito de agua, además de otros efectos relacionados con el mantenimiento y desarrollo del cultivo.

Por todo ello, el implicado fue detenido como presunto responsable de los hechos y puesto, junto con las diligencias instruidas, a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Villarcayo, Plaza nº 2 (Burgos).