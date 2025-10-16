Detenido tras fracturar la mano al dueño de un bar durante un forcejeo en Medina del Campo (Valladolid) - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional de Medina del Campo (Valladolid) ha detenido a un hombre que fracturó el cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha al dueño de un bar al golpearle la mano contra la barra durante un forcejeo en el que mostró una "gran agresividad".

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado domingo 12 de octubre, cuando el requirente --hijo del propietario del establecimiento-- fue alertado por su padre ante la presencia de un individuo que generaba altercados en el local.

Al personarse en el lugar, ambos intentaron invitar al sujeto a abandonar el establecimiento, si bien reaccionó de forma violenta y forcejeó con el denunciante, momento en el que le golpeó la mano derecha contra la barra.

Ante la agresividad del individuo, la víctima se defendió con barra de los toldos y logró que el sujeto abandonara el interior del local, aunque permaneció en las inmediaciones con actitud hostil, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La Policía Nacional fue requerida por el padre de la víctima, por lo que se personó en el lugar una dotación que constató la presencia del individuo en las cercanías del bar con actitud agresiva hacia el denunciante.

Como consecuencia de la agresión sufrida, el Hospital Comarcal de Medina del Campo emitió parte de asistencia médica en el que se diagnosticó fractura del cuarto y quinto metacarpiano de la mano derecha del dicente.

Debido al alcance de las lesiones el agresor fue puesto en búsqueda policial y alrededor de las 20.00 horas del 14 de octubre, durante un servicio de prevención de la delincuencia en la vía pública, un agente de la Policía Nacional reconoció al presunto autor de los hechos en la calle San Lázaro, por lo que procedió a su detención como presunto autor de un delito de lesiones graves.

Una vez se finalizaron las gestiones de investigación el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial que decretó su libertad.