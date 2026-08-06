Detenido en Herrera de Pisuerga (Palencia) tras agredir a un agente y dar positivo en alcohol y drogas

Archivo - Patrulla de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL - Archivo

PALENCIA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 37 años como supuesto autor de cuatro delitos tras agredir a un agente en el momento de su identificación y dar positivo en las pruebas de alcohol y drogas durante las fiestas de la localidad palentina de Herrera de Pisuerga.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del pasado sábado 1 de agosto, cuando una patrulla de la Guardia Civil observó a un vehículo que realizaba una conducción irregular por las calles del municipio. Al darle el alto, el conductor hizo caso omiso inicial a las señales acústicas y luminosas, si bien finalmente detuvo el turismo.

En el momento en que los agentes procedieron a identificar a los tres ocupantes del vehículo, el conductor reaccionó de forma violenta, salió del coche y agredió a varios guardias civiles, provocando a uno de ellos un fuerte golpe en la cabeza. Tras ser controlado por la patrulla, se procedió a su detención por los delitos de desobediencia grave y atentado contra agente de la autoridad.

Posteriormente, el detenido fue sometido a los test de detección de alcohol y drogas, dando un resultado positivo en ambos, por lo que se le investiga por dos nuevos delitos contra la seguridad vial. Asimismo, a esta persona se le han formulado tres denuncias administrativas.