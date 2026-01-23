Detenido un hombre en Palencia por el robo de 45 de kilos de cobre en una finca de la ciudad

PALENCIA 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza, tras sustraer 45 kilogramos de cobre de una finca situada a las afueras de la capital palentina.

Los hechos se produjeron después de que el detenido, accediera al interior de la propiedad mediante la apertura de un agujero en la valla perimetral que delimita el recinto, lo que provocó daños en dicha valle.

A raíz de estos hechos, los agentes especializados en este tipo de delitos, inician una investigación que permitió identificar al autor de los hechos, que fue detenido.

El arrestado fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las diligencias oportunas y, posteriormente, fue puesto en libertad a la espera de su citación ante la autoridad judicial competente