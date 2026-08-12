Detenido un hombre en Palencia por el robo de joyas cuando estaba haciendo una mudanza en una vivienda

Agentes de la Policía Nacional. - SUB GBNO EN PALENCIA.

PALENCIA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Palencia han detenido a un varón como presunto responsable del hurto de un collar de perlas y una pulsera, sustraídos del interior de un domicilio el pasado 10 de junio, cuando estaba realizando una mudanza.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien manifestó que las joyas habían desaparecido de una de las habitaciones de su vivienda y que durante la mudanza, vió a uno de los acompañantes del trabajador que accedía a la estancia donde se encontraban las joyas.

Las gestiones practicadas por los investigadores permitieron determinar la identidad del hombre, que posteriormente fue reconocido por la denunciante como el hombre que había salido de la estancia en la que se encontraban las joyas.

Durante la investigación, los agentes comprobaron que el hombre investigado había dado una identidad que no se correspondía con la suya, lo que pudo ser esclarecido possteriormente.

La investigación avanzó con la aportación, por parte de la víctima, de documentación que acreditaba la adquisición de las joyas y de un inventario en el que figuraban las piezas sustraídas.

Como resultado de las pesquisas, la pasada semana, e 6 de agosto, se procedió a la detención de un varón como presunto responsable de un delito de hurto. Finalizadas las diligencias policiales, fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente.

Las gestiones policiales continúan encaminadas al total esclarecimiento de los hechos y a la recuperación de las joyas sustraídas, que todavía no han sido localizadas.