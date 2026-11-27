Archivo - Un agente y un vehículo de la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID - Archivo

PONFERRADA (LEÓN), 27 (EUROPA PRESS)

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Ponferrada (León) ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de homicidio imprudente, tras efectuar el disparo que causó la muerte de un cazador ayer por la tarde en la localidad de Tombrio de Abajo.

La investigación continúa abierta y a la espera de los resultados de la autopsia y del correspondiente informe médico-forense, que permitirán esclarecer las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El fallecido es un varón de unos 35 años que resultó herido por un disparo durante una cacería de jabalíes en una zona de monte de la localidad leonesa de Tombrío de Abajo.

El suceso se ha producido alrededor de las 18.40 horas de ayer, momento en el que la sala de operaciones del 112 recibió una llamada de la Guardia Civil en la que se informaba de que varias patrullas se dirigían al lugar tras tener constancia de que una persona había recibido un impacto de bala durante una batida.

Hasta el punto indicado se desplazaron efectivos de Emergencias Sanitarias - Sacyl, que movilizó una ambulancia de soporte vital básico y al equipo médico del Punto de Atención Continuada (PAC) del centro de salud de Toreno, además de darse aviso al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Agencia de Protección Civil.

Una vez en la zona, los servicios sanitarios y agentes desplazados únicamente pudieron confirmar el fallecimiento del hombre. Debido a que el accidente tuvo lugar en un paraje montañoso de difícil acceso para vehículos convencionales, el centro coordinador activó igualmente a los Bomberos de Ponferrada para proceder a la evacuación del cuerpo sin vida.