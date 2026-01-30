Detenido por hurtar un coche en Cervera (Palencia) que condujo sin carné y dos robos en un vehículo y un bazar

Detenido por varios delitos cometidos en Cervera de Pisuerga (Palencia). - GUARDIA CIVIL

PALENCIA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un joven de 21 años por el robo de un coche en Cervera de Pisuerga (Palencia) que posteriormente condujo sin carné, así como en el interior de otro vehículo y en el interior de un bazar, de donde se llevó dinero de la caja registrador y varios relojes y anillos.

El arresto se ha producido en el marco de la operación 'Cervechise', que ha permitido la detención de este individuo, al que se le atribuyen cuatro delitos, uno de hurto de uso de vehículo, dos de robo con fuerza y uno contra la seguridad vial, al conducir sin haber obtenido nunca un permiso o licencia de conducción.

Esta operación se inició a finales de diciembre de 2025, tras producirse dos delitos en una misma noche, consistentes en el hurto y uso de un vehículo que estaba estacionado en la localidad de Cervera de Pisuerga y en el robo de un nivel láser del interior de otro. Pocos días después se registró un nuevo robo con fuerza en el interior de un bazar, del que sustrajeron 180 euros de la caja registradora y varios anillos y relojes con un valor aproximado de 250 euros.

Los guardias civiles encargados de la operación, tras investigar los hechos pudieron determinar la identidad del autor de los tres robos, siendo un joven de nacionalidad marroquí. El pasado viernes 23 de enero identificaron a dicha una persona, sobre la cual existía además una requisitoria judicial de detención, a la que procedieron.

Cuando se retiraron sus pertenencias, se encontraron varios objetos compatibles con los sustraídos del bazar y, días después, fueron reconocidos por el propietario del establecimiento, de forma que se pudo comprobar también que dicha persona carecía de permiso de conducción, por lo que se atribuyó además un delito contra la seguridad vial. Por ello, se procedió de nuevo a su detención como supuesto autor de un total de cuatro delitos.