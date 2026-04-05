Detenido tras intentar robar de madrugada en un bar de León del que era cliente habitual

Efectos intervenidos al detenido por el robo con fuerza en un bar de León. - POLICÍA NACIONAL DE LEÓN

LEÓN, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comisaría de Policía Nacional de León han detenido a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza tras intentarlo en un bar del que era cliente habitual.

Los hechos han ocurrido en la madrugada de este domingo, sobre las 4.45 horas, cuando efectivos policiales han sido comisionados por la Sala CIMACC 091 a un bar situado en la Avenida Doctor Fleming tras recibirse un aviso de la central de alarmas que alertaba de que un individuo intentaba acceder al interior del local.

Una vez en el lugar, los agentes han comprobado que una de las ventanas del establecimiento presentaba la luna fracturada y por ella se podía acceder a la zona donde se ubica una máquina recreativa.

Bajo dicha ventana han localizado una bolsa de papel con diversos efectos en su interior, entre ellos herramientas y prendas que posteriormente fueron intervenidas, incluidos dos pasamontañas y un gorro, según ha informado el cuerpo en un comunicado recogido por Europa Press.

En las inmediaciones, concretamente en un muro cercano del Parque de Quevedo, los agentes han localizado a un varón que portaba guantes negros, un pasamontañas en el cuello y, tras él, se hallaba un trozo de adoquín presuntamente utilizado para fracturar la ventana.

Durante un cacheo superficial de seguridad, los agentes han encontrado entre sus pertenencias un calcetín blanco que coincidía con otro localizado en la bolsa hallada en el lugar de los hechos dentro de la que también estaba el cajetín de la alarma.

Asimismo, en el interior del establecimiento los agentes han observado una mesa desplazada bajo el lugar donde se encontraba instalada la alarma con una huella de calzado que coincidía con la suela del calzado del detenido.

Las gestiones practicadas han permitido determinar que el arrestado era cliente habitual del establecimiento y que el día anterior había estado jugando en las máquinas recreativas.

A la vista de todos los indicios, los agentes han procedido ala detención del individuo como presunto autor de un delito de robo con fuerza. Así, el varón ha sido trasladado a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias y su puesta a disposición judicial.