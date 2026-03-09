Un detenido y una investigada por el robo de dinero y tabaco en un establecimiento de Arroyo de Cuéllar (Segovia)

Archivo - La Guardia Civil en el establecimiento que sufrió el robo de dinero y tabaco en Arroyo de Cuéllar (Segovia). - GUARDIA CIVIL - Archivo

SEGOVIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia, en el marco de la investigación 'Veletos', ha detenido a un hombre de 31 años e investigado a una mujer de 37 como presuntos autores de un robo con fuerza de dinero y tabaco en un establecimiento hostelero de Arroyo de Cuéllar.

Según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press, el robo tuvo lugar en mayo de 2025, cuando los autores accedieron al interior del local tras forzar los accesos y, una vez dentro, sustrajeron 565 euros en metálico y tabaco valorado en 3.300 euros, así como ocasionaron numerosos daños materiales.

Tras ello, el Equipo ROCA de Cuéllar ha llevado a cabo una investigación que ha resultado en la identificación de los presuntos responsables, ambos con numerosos antecedentes policiales por delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

Una vez reunidos los indicios necesarios, se ha procedido a la detención del hombre y a la investigación de la mujer como presuntos autores del robo y las diligencias ya constan en el ámbito judicial.