Un detenido y un investigado por robo con fuerza en un club de Aguilar de Campo (Palencia)

Momento de la detención. - GUARDIA CIVIL PALENCIA

PALENCIA 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a un hombre de 24 años e investigado a otro de 30, ambos de nacionalidad marroquí, como supuestos autores de un robo con fuerza en un club de Aguilar de Campoo, tal y como ha informado la Subdelegación del Gobierno.

Los hechos ocurrieron en torno a las 23.00 horas del pasado sábado 3 de enero, cuando el detenido forcejeó con una mujer para sustraerle el bolso. Seguidamente, emprendió la huida por una ventana del establecimiento y se le perdió su pista después de cruzar las vías férreas.

Tras presentar denuncia, los guardias civiles encargados de la investigación lograron identificar a dos jóvenes, uno de ellos como autor material del bolso y otro por facilitar su transporte hasta ese establecimiento.