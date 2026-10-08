Detenido un joven de 19 años por daños en varios vehículos en Villarrodrigo de las Regueras y Navatejera (León)

Imagen captada por una cámara de seguridad en la que se aprecia al presunto autor de los hechos. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a un varón de 19 años como presunto autor de cuatro delitos de daños cometidos en vehículos estacionados en las localidades leonesas de Villarrodrigo de las Regueras y Navatejera.

Las actuaciones se iniciaron a raíz de las denuncias presentadas por los propietarios de varios vehículos que habían sufrido diferentes daños intencionados consistentes en roturas y destrozos, mientras se encontraban aparcados en la vía pública.

Efectivos del Puesto Principal de Armunia realizaron labores de investigación e información como la toma de declaración a testigos y la visualización y análisis de imágenes obtenidas de cámaras de seguridad instaladas en establecimientos comerciales de las zonas donde se produjeron los hechos, que dieron como resultado la identificación del presunto autor de los daños, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Una vez finalizadas las diligencias la persona detenida fue puesta a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León, en funciones de Guardia.

La Guardia Civil ha recordado la importancia de comunicar y denunciar cualquier hecho delictivo, así como de aportar toda la información posible que pueda contribuir al esclarecimiento e los hechos de estas características.