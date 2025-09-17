Detenido un joven en Navacarros (Salamanca) que transportaba 76,8 kilos de hachís en dos mochilas

SALAMANCA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Salamanca detuvo ayer a un joven de 27 años en el término municipal de Navacarros con dos mochilas en las que transportaba 76,8 kilogramos de hachís.

Durante un control del Instituto Armado, agentes del Puesto de Béjar llevaron a cabo un operativo de vigilancia en el citado término municipal. Allí observaron como el conductor de un vehículo tenía un comportamiento sospechoso al percatarse de su presencia, indica la Guardia Civil a través de un comunicado localizaron dos mochilas deportivas cargadas con paquetes compactos, precintados y envasados al vacío, en cuyo interior se transportaban pastillas de hachís, cuyo peso total resultó ser de 76,8 kilogramos.

Los agente incautaron la sustancia estupefaciente y el vehículo empleado para el transporte, además de detener al conductor como supuesto autor de un delito contra la salud pública.