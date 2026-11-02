Detenido un joven en Valladolid por amenazas y daños tras una discusión con su madre y la pareja de ésta

Archivo - Sucesos.- Detenido en Valladolid por amenazar a varios transeúntes armado con un machete de 43 centímetros de hoja - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un varón de 27 años ha sido detenido en Valladolid, aunque ya ha quedado en libertad, como presunto autor de un delito de amenazas y otro de daños en un turismo durante una discusión con su madre y la pareja de éste, con quienes había residido unos meses antes de abandonar el domicilio por problemas de convivencia, según datos de la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

La detención se produjo en la noche del pasado viernes 30 cuando una dotación de agentes uniformados de la Policía Nacional fue comisionada por la Sala 091 para dirigirse a un domicilio de la capital, donde, al parecer una persona trataba de acceder a su domicilio y otra se lo impedía.

A la llegada de los agentes, se encontraron en la vía publica a una mujer y dos hombres que mantenían una "acalorada" discusión. Los uniformados mediaron e identificaron a ambas partes, que resultaron ser una mujer y su pareja que pretendían acceder al domicilio y, de otro lado, el hijo de ella, que se lo impedía.

El joven, de 27 años según se informó a los policías, ya había convivido durante unos meses con su madre y su pareja, antes de, finalmente, abandonar el domicilio por los constantes problemas que ocasionaba.

En esta ocasión, había mantenido una discusión por motivos personales con el hombre que es actualmente pareja de su madre, y les había impedido acceder a su domicilio, además de proferir amenazas verbales directas contra ellos.

También había ocasionado, al parecer, varios daños en el turismo de la víctima que estaba estacionado en la calle, había rayado todos los laterales del vehículo y fracturado los dos espejos retrovisores y sus carcasas, extremo que comprobó uno de los policías en el lugar.

Por todo esto, los agentes de la Policía Nacional procedieron a la detención del joven como presunto autor de un delito de amenazas y otro delito de daños y a su traslado a dependencias policiales donde permaneció bajo custodia.

El detenido ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial que ya ha decretado su libertad.