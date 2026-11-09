Detenido en León por un robo con fuerza, cinco delitos de daños y atentado a agente de la autoridad

Arma de aire comprimido intervenida al detenido. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de León ha detenido a un varón de 29 años como presunto autor de un delito de robo con fuerza, cinco delitos de daños y un delito de atentado contra agente de la autoridad.

Los hechos fueron denunciados el pasado mes de octubre en el Puesto Principal de Armunia e incluían daños en mobiliario urbano e inmuebles de Villanueva del Árbol, así como el robo de material en un almacén de Abadengo de Torío.

Según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en león, a raíz de las denuncias presentadas por los perjudicados la Guardia Civil llevó a cabo las correspondientes investigaciones y actuaciones operativas para esclarecer los hechos.

Estas dieron como resultado la identificación y posterior detención del sospechoso, por su presunta participación en cuatro delitos de daños en las fachadas de dos viviendas --una en Robles de la Valcueva y otra en Villanueva del Árbol--, en la ermita de Manzaneda de Torío y en el consultorio de Villanueva del Árbol. En todos los casos se emplearon elementos incendiarios, excepto en una de las viviendas, donde se utilizó una escopeta de balines.

Asimismo, fue detenido como presunto autor de un delito de daños en el mobiliario urbano del Ayuntamiento de Villaquilambre consistente en la quema de contenedores y un delito de robo con fuerza en un almacén de Abadengo de Torío, de cuyo interior se sustrajeron diversas herramientas tras forzar la puerta con un objeto contundente, además de otro delito de atentado contra agente de la autoridad cometido en el momento de la detención.

El detenido, al que se le atribuye la presunta autoría de siete delitos, fue puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de León, en funciones de guardia, con las diligencias instruidas y el arma de aire comprimido intervenida.