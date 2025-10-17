Detenido el presunto autor del apuñalamiento a dos personas en La Pola del Gordón

LEÓN, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un hombre de 48 años como el presunto autor del apuñalamiento a otros dos varones, de 52 y 54 años, que se produjo en la madrugada de este pasado jueves, día 16, en la localidad leonesa de La Pola de Gordón.

Tras conocerse los hechos, la rápida actuación de la patrulla de seguridad ciudadana de La Pola de Gordón permitió detener a este hombre instantes después de cometerse la agresión. Además, los agentes han intervenido el arma blanca con la que causó graves lesiones a las dos personas agredidas, que fueron evacuadas al Hospital de León.

Posteriormente, se hizo cargo de la investigación y la instrucción de las diligencias la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de León.

El detenido, con numerosos antecedentes policiales y judiciales ingreso ayer en prisión por orden de la Autoridad Judicial acusado de doble delito de homicidio en grado tentativa.