Agente de Policía Nacional junto a un coche patrulla - POLICÍA NACIONAL

PALENCIA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Palencia a un varón como presunto autor del lanzamiento de cuatro artefactos incendiarios de fabricación casera contra la Comisaría Provincial durante la madrugada del lunes, y aunque la investigación continúa abierta los investigadores "descartan por completo" cualquier vinculación de los hechos con actividades de carácter terrorista.

La investigación ha permitido identificar al sospechoso a partir del patinete que presuntamente utilizó para desplazarse hasta las proximidades de la comisaría, según han informado fuentes policiales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Las pesquisas practicadas por los agentes permitieron localizar el vehículo e identificar a su propietario, que finalmente ha resultado ser el presunto responsable de los hechos, por lo que ha sido detenido durante la mañana de este martes en la capital palentina.

Los hechos se produjeron a primera hora del lunes, cuando cuatro artefactos explosivos de escasa potencia fueron arrojados contra las dependencias policiales.

Uno de ellos llegó a incendiarse tras impactar contra la calzada, aunque las llamas se extinguieron por sí solas pocos minutos después y ninguno de los artefactos alcanzó el recinto, por lo que no se produjeron daños.

Tras el lanzamiento, los agentes desplegaron un dispositivo de investigación e inspección con apoyo de las unidades TEDAX y Guías Caninos de la Jefatura Superior de Castilla y León y de la Comisaría General de Información.

Durante las primeras actuaciones localizaron en las inmediaciones una mochila que contenía otras ocho botellas preparadas de forma similar a las empleadas en el ataque.

El detenido está considerado presunto autor de los delitos de tenencia y fabricación de artefactos incendiarios, atentado contra la autoridad y sus agentes, daños por incendio y desórdenes públicos.

La investigación continúa abierta para esclarecer completamente las circunstancias de lo ocurrido y determinar la posible existencia de nuevas evidencias, si bien los investigadores descartan por completo, con los datos obtenidos hasta el momento, cualquier vinculación de los hechos con actividades de carácter terrorista.