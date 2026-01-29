Detenido el presunto autor de pinchar neumáticos en 38 vehículos estacionados en Santa María del Páramo (León)

La Guardia Civil ha detenido al presunto autor de pinchar neumáticos en 38 vehículos estacionados en Santa María del Páramo (León). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Santa María del Páramo ha detenido este miércoles a un varón de 54 años como presunto autor de un delito de daños continuado por pinchar neumáticos en 38 vehículos estacionados en unas calles céntricas de la localidad.

Los hechos tuvieron lugar en la madrugada del pasado día 26 de enero cuando el presunto autor de los hechos pinchó "de forma indiscriminada" los neumáticos de 38 vehículos que se encontraban estacionados en diferentes calles céntricas de Santa María del Páramo, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Los hechos causaron una "gran alarma social" en la comarca del Páramo y, gracias a la rápida actuación de la Guardia Civil, han podido ser esclarecidos los hechos inmediatamente y detener al presunto autor, el cual también está relacionado con otros dos delitos de daños (quema de un contenedor y daños en el cristal de una ventana) ocurridos en la misma población.

El detenido, con las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición de Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de La Bañeza.