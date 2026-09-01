Detenido por robar muebles, radiadores y otros efectos por valor de 50.000 euros en una casa de Tordesillas

Archivo - Un vehículo de la Guardia Civil. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido un varón en la localidad de Tordesillas por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza en una vivienda de la localidad, de la que se llevó un botín valorado en unos 50.000 euros en forma de mobiliario, incluidos tubos y radiadores de calefacción, además de herramientas y piezas de una moto que se encontraba en perfecto estado antes de los hechos.

El pasado día 27 de agosto, la Guardia Civil recibió una denuncia sobre un robo en el interior de una vivienda en Tordesillas, cometido presumiblemente entre los días 21 a 26 del mismo mes. Para acceder a la vivienda, el autor habría escalado la tapia del corral de la misma y posteriormente había forzado una puerta que da acceso a la casa.

La denunciante manifestó que ese mismo día 26, al entrar en la vivienda, había sorprendido en el interior a un hombre del que aportó la descripción, así como fotografías de espaldas que había logrado hacerle cuando emprendió la huida al ser recriminado por su actitud.

Por parte de los agentes se iniciaron gestiones de identificación y localización del presunto autor que han dado como resultado la detención del mismo, para lo cual han sido determinantes las aportaciones sobre vestimenta y calzado realizadas por la denunciante.

La Guardia Civil instruyó las correspondientes diligencias las cuales fueron puestas a disposición, junto con el detenido, del Tribunal de Instancia de Valladolid en funciones de Guardia.