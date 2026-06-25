Detenido tras robar un patinete eléctrico y llevarlo a un taller para cambiarle el sistema de arranque

SALAMANCA 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido a un hombre por el robo de un patinete que su propietario había dejado unos minutos en la vía pública. El autor no pudo arrancarlo y lo llevó a un taller de reparación para cambiarle el sistema de arranque, lugar en el que ha sido recuperado e intervenido por agentes policiales, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos se produjeron hace varios meses, cuando el propietario del patinete denunció el robo en dependencias policiales, donde valoró el mismo en 750 euros. Hace unos días, el ahora detenido depositó el patinete en una tienda que tiene servicio de reparación, para que le cambiaran el sistema de arranque, toda vez que no podía encenderlo.

Los agentes policiales localizaron en el establecimiento el patinete sustraído, que había sido depositado el día anterior por un hombre, que se ha podido comprobar que, efectivamente, había sido el mismo autor del robo.

Los agentes procedieron a su intervención y traslado a dependencias policiales para ser entregado a su legítimo propietario. Una vez identificado plenamente el autor del presunto delito de hurto del patinete, ha sido localizado en la mañana del miércoles día 24 de junio, por lo que los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para la realización de las gestiones oportunas.

Una vez finalizados todos los trámites documentales, se ha dado cuenta de los hechos a la autoridad judicial, por lo que el detenido ha pasado a disposición de la misma.