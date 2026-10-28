Detenido por robar en un vehículo en Villacastín (Segovia) con un inhibidor de última generación

Agentes inspeccionan un vehículo en el lugar de los hechos. - GUARDIA CIVIL

SEGOVIA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre residente en Málaga como presunto autor de un delito de robo con fuerza en el interior de un vehículo en la localidad segoviana de Villacastín, tras ser sorprendido con un inhibidor de frecuencia de última generación para bloquear el cierre centralizado del turismo.

Los hechos tuvieron lugar el pasado 24 de octubre, cuando la Central Operativa de Servicios (COS) emitió un aviso que alertaba sobre la retención de un individuo por parte de varios ciudadanos en un área de servicio situada en la autopista AP-6, dentro del término municipal de Villacastín, señala el Instituto Armado a través de un comunicado.

Hasta el lugar se desplazaron componentes del Puesto de El Espinar y de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), quienes se entrevistaron con los perjudicados. Las víctimas manifestaron que habían sorprendido al sospechoso en el habitáculo de su coche tras ausentarse momentáneamente en el interior del complejo de servicios.

En el registro de seguridad practicado al sospechoso y a sus pertenencias, los agentes hallaron en el bolsillo de su vestimenta un reloj de elevado valor económico que pretendía sustraer, así como un inhibidor de frecuencia cuya apariencia exterior simulaba una batería externa convencional.

Tras las comprobaciones técnicas oportunas, se constató que el terminal se encontraba activo y emitía señales de radiofrecuencia para saturar las bandas de los sistemas electrónicos de cierre centralizado e impedir el bloqueo de las puertas del automóvil.

MODUS OPERANDI

El arrestado utilizaba un vehículo de alquiler para sus desplazamientos y lo estacionaba en las proximidades de los objetivos seleccionados. Desde allí, observaba a las potenciales víctimas y, cuando estas accionaban el mando a distancia al abandonar el lugar, activaba el inhibidor para dejar el coche accesible y sustraer efectos de su interior.

Por estos motivos, la Guardia Civil detuvo al varón, quien ha sido puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Santa María la Real de Nieva junto a las diligencias policiales e instrumentos intervenidos.