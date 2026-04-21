Detenido en Salamanca tras ser descubierto dentro de un comercio por la empleada

SALAMANCA 21 Abr. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Policía Nacional de Salamanca han detenido a un hombre en el interior de un establecimiento al que había accedido tras fracturar el cristal de la puerta corredera automática, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron sobre las 06.00 horas en un establecimiento céntrico de Salamanca cuando una de las trabajadoras se disponía a abrir la tienda y vio al hombre dentro. La empleada escuchó al entrar que había saltado la alarma y, cuando iba a desconectarla, se percató, además, de que el cristal de la puerta automática corredera estaba fracturado. También en ese momento observó que en el interior había un hombre que al verse sorprendido arrojó al suelo varios efectos que llevaba en sus manos.

Tras la llamada a la Policía Nacional, instantes después varias dotaciones policiales se personaron en el lugar y hallaron al hombre en la línea de cajas, por lo que procedieron a su identificación y detención para ser posteriormente trasladado a dependencias policiales.

Formulada denuncia por estos hechos, las víctimas del robo han comunicado que el valor de los daños ocasionados en el cristal de la puerta de acceso para poder acceder al interior es cercano a los 3.000 euros.

Una vez finalizados todos los trámites documentales oportunos, el detenido ha pasado a disposición judicial.