Detenido en Santa María (Soria) un varón que sembraba, secaba y almacenaba marihuana en sendas viviendas

Imagen de uno de los registros practicados en Santa María de Huerta (Soria). - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SORIA

SORIA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido en Santa María de Huerta (Soria) a un varón de 30 años que utilizaba tres viviendas para realizar cada uno de los procesos de siembra, secado y almacenamiento de marihuana.

La denominada 'Operación Hurucay' se ha saldado con tres registros domiciliarios en la misma localidad en los que se localizaron, de forma fraccionada, 50,8 gramos de metanfetamina, 3.831 gramos de cogollos de marihuana en seco y 2.539 gramos de restos de poda de esta planta.

Asimismo, se intervinieron semillas, productos fitosanitarios y abonos utilizados en el proceso de cultivo de la marihuana, según han informado a Europa Press fuentes de la Subdelegación del Gobierno.

De la misma forma, se incautó un vehículo, un teléfono móvil y dinero en efectivo procedente de la venta de la droga.

USO DE VIVIENDAS

El individuo utilizaba las tres viviendas para las distintas fases de producción, de manera que en una se sembraba la marihuana, en otra se procedía al secado y la tercera era destinada al almacenaje.

Todas ellas contaban con un sofisticado sistema de video-vigilancia para controlar dichos procesos, evitar posibles robos y tratar de detectar la presencia de los agentes de la Guardia Civil.

Este sistema, que estaba instalado ilegalmente, por lo que incumplía la normativa sobre protección de datos, fue retirado en el momento de la intervención.

Las diligencias instruidas, en unión del detenido, fueron entregadas en el Tribunal de Instancia - Sección Civil y de Instrucción número 1 de Almazán (Soria), tras la pertinente toma de declaración se decretó su ingreso en prisión.