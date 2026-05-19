Detenido tras ser sorprendido con 57 gramos de cocaína en Astudillo (Palencia)

Detenido en Astudillo (Palencia) por transportar 57 gramos de cocaína - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO

PALENCIA, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como presunta autora de un delito de tráfico de drogas en la localidad de Astudillo tras haber sido sorprendido con 57 gramos de cocaína.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del pasado sábado, durante la realización de un dispositivo operativo, cuando se encontraron 57 gramos de cocaína, dividida toda ella en varios envoltorios de diversos tamaños, dispuestos para la venta, según ha informado el Instituto Armado a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Tras identificar a la persona que portaba esta mercancía, se procedió a su detención y posterior puesta a disposición judicial.