Detenido por trece delitos, incluidos siete robos con fuerza, en la provincia de Palencia. - GUARDIA CIVIL

PALENCIA, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Palencia ha detenido a una persona como supuesta autora de un total de trece delitos, siete de ellos robos con fuerza, cometidos en distintas localidades del norte de la provincia de Palencia.

La detención es resultado de una operación que se inició a finales de agosto tras haberse registrado un aumento significativo de delitos contra el patrimonio en diferentes establecimientos de localidades del norte de la provincia que guardaban cierta relación.

De dichos lugares, el supuesto autor se apoderó de herramientas, dinero en efectivo, alimentos, una motocicleta y un turismo, según ha informado la Benemérita en un comunicado recogido por Europa Press.

La Guardia Civil dio con el presunto autor de los hechos en un control preventivo de seguridad ciudadana en la localidad de Guardo, cuando se le identificó y se vio que portaba en su mochila objetos compatibles con los sustraídos, si bien en ese momento no se tenía constancia de la comisión de tales ilícitos.

Finalmente, tras haberse puesto en conocimiento de la Guardia Civil los robos, ocurridos en Guardo, Santibáñez de la Peña y Aviñante de la Peña, se pudo relacionar a esta persona como supuesta autora de los hechos.

Así, se localizó al individuo en un establecimiento de Santibáñez de la Peña, donde además se hallaba el turismo sustraído, y se procedió a su detención y traslado al Cuartel de la Guardia Civil de Guardo para la instrucción de diligencias, donde los agentes pudieron comprobar que esta persona carecía de permiso de conducción.

Además, durante el registro a la vivienda que había ocupado, se localizaron varios de los bienes sustraídos, así como ordenadores y teléfonos móviles procedentes de delitos ocurridos fuera de la provincia. También se localizó un arma prohibida y cartuchos de diferente calibre.

De este modo, a esta persona también se le atribuyen dos delitos de conducir sin el permiso de conducción, uno de tenencia ilícita de armas, uno de hurto de vehículo, uno de daños y otro de allanamiento de morada.