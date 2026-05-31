Detenido en Valladolid tras darse a la fuga con un vehículo robado de un taller mecánico

Detenido en Valladolid por robar un vehículo y diversos objetos de un taller mecánico - POLICÍA NACIONAL

VALLADOLID, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional y la Policía Municipal han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y hurto de un vehículo a motor, tras ser sorprendido cuando abandonaba un taller mecánico con diversos objetos sustraídos y huía a bordo de un vehículo propiedad del establecimiento.

Sobre las 20:00 horas del miércoles 27 de mayo, la Policía Local recibió el aviso de un testigo que observaba a un individuo "en estado nervioso y con signos de embriaguez" mientras entraba y salía de un taller de mecánica sin actividad en ese momento, ubicado en el paseo de Juan Carlos I de la capital vallisoletana, según ha señalado la Policía Nacional en un comunicado recogido por Europa Press.

El testigo relató que el individuo realizaba varios viajes al interior del local e introducía objetos en un vehículo estacionado en la puerta, pese a no ser reconocido como trabajador ni persona vinculada al propietario.

Tras varios trayectos, el individuo se subió al coche y abandonó el lugar "a gran velocidad y con derrapes" hacia la calle Mirlo, y, minutos después, a las 20.10 horas, la Sala CIMACC-091 comunicó que un vehículo había causado daños a otros coches mientras circulaba por el Camino Viejo del Polvorín.

Posteriormente, se dio a la fuga en dirección a la calle Villabáñez, zona por la que los agentes de la Policía Nacional y la Policía Local realizaron batidas hasta finalmente encontrar el vehículo en la calle Zorzal, con un individuo sentado en el asiento del conductor.

El varón fue identificado verbalmente y, al ser preguntado por la propiedad del coche y por la procedencia de diversos objetos, como lámparas, herramientas, una maleta con múltiples botellas de bebidas frías y otros enseres, afirmó que procedían "de la chatarra" y que el vehículo se lo había dejado un amigo.

Los agentes de la Policía Nacional localizaron al propietario del taller, quien se personó en el lugar y confirmó que tanto el vehículo como todos los objetos hallados en su interior eran de su propiedad y que se encontraban dentro del taller antes de los hechos.

Al inspeccionar el establecimiento, los agentes comprobaron que la puerta de acceso estaba forzada en su parte inferior, la oficina estaba revuelta y faltaba una cantidad indeterminada de bebidas de un arcón, así como el vehículo había sido sacado del interior después de haber movido otros dos coches.

El testigo inicial del suceso reconoció "sin género de duda" al individuo identificado por los agentes como la misma persona que había visto entrar y salir del taller, y huir en el vehículo momentos antes.

Ante los indicios existentes, los agentes procedieron a la detención del varón como presunto autor de un delito de robo con fuerza y otro de hurto de uso de vehículo a motor, mientras el turismo fue trasladado en grúa a dependencias policiales, con las llaves puestas, ya que habían quedado bloqueadas en el contacto.

En relación con los daños ocasionados a otros vehículos durante la huida, la Policía Local instruyó el correspondiente atestado por hechos relacionados con la seguridad vial.

Finalmente, el varón fue puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.