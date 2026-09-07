Detenido en Valladolid con un permiso de conducir falso de otro país cuando circulaba con sobrecarga. - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito de falsedad documental, tras comprobar que portaba un carné de conducir de otro país falsificado, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

Agentes de la Policía Nacional que patrullaban uniformados a bordo de motocicletas policiales rotuladas por el barrio de Las Delicias, observaron la circulación de un turismo ocupado por cuatro personas y aprecieron además una notable sobrecarga en el maletero.

Ante esta circunstancia, procedieron a detener el vehículo para comprobar la situación y verificar la documentación. Los agentes solicitaron al conductor el permiso de conducción y la documentación del vehículo. El varón mostró un permiso de conducir expedido en otro país, junto con los documentos del turismo.

Durante la inspección, el permiso de conducción suscitó dudas razonables entre los agentes sobre su autenticidad, por lo que realizaron las comprobaciones oportunas. Tras dichas verificaciones, se constató que el documento presentaba indicios falsarios, motivo por el cual se procedió a la detención del conductor como presunto autor de un delito de falsedad documental.

El detenido fue trasladado a dependencias policiales para la instrucción del correspondiente atestado. Una vez finalizadas las diligencias, el varón fue puesto en libertad, quedando obligado a comparecer ante la autoridad judicial cuando sea requerido.