Detenido en Valladolid un repartidor por robar trece móviles por valor de 5.000 euros . - GUARDIA CIVIL VALLADOLID

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid, en el marco de la 'Operación Packza', centrada en esclarecer la sustracción de terminales móviles en rutas de reparto, ha detenido a un vecino de Valladolid como presunto autor de un delito de estafa y otro de falsedad documental cometidos en una empresa de reparto de paquetería, donde trabajaba el investigado, según informaron a Europa Press fuentes del Instituto Armado.

La investigación se inició a mediados del mes de agosto, cuando dos vecinos de Arroyo de la Encomienda presentaron denuncia por no haber recibido dos paquetes de terminales móviles que, según la empresa de reparto, figuraban como entregados.

Tras comunicar los hechos al representante legal de la compañía, éste comprobó que faltaban trece paquetes, valorados en unos 5.000 euros, correspondientes a la ruta de reparto de Arroyo de la Encomienda, motivo por el cual interpuso denuncia ante la Guardia Civil.

A partir de ese momento, los agentes realizaron numerosas gestiones para el esclarecimiento de los hechos y las mismas permitieron identificar plenamente al presunto autor, repartidor de la empresa afectada. Una vez confirmada su implicación, se llevó a cabo la fase de explotación de la operación, procediendo a su detención.

La Guardia Civil ha instruido las diligencias correspondientes, que han sido puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Valladolid.