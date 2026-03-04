Detenido en Valladolid un varón con 29 antecedentes tras robar en un bar e identificarle por las cámaras

Archivo - Sucesos.-Detenido un varón con 20 antecedentes en Valladolid por romper la ventanilla de un vehículo para robar un móvil - POLICÍA NACIONAL - Archivo

VALLADOLID 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha detenido en Valladolid a un hombre al que constan 29 antecedentes como presunto autor de dos delitos de hurto, uno de ellos cometido en un bar en el que las cámaras de vídeo le grabaron, hecho que permitió a los agentes reconocerle al ser un delincuente habitual.

La Policía tenía conocimiento de un hurto denunciado en dependencias policiales el pasado 25 de febrero por la responsable de un bar de la capital, por lo que los agentes acudieron para visionar las cámaras de videovigilancia, que grabaron los hechos.

Al ver las imágenes, en las que se apreciaba como un hombre aprovechaba un momento de descuido para acceder a la zona de la barra, abrir la caja registradora y llevarse 550 euros que había en su interior, reconocieron inmediatamente y sin ningún género de dudas la identidad del presunto autor, por tratarse de un delincuente habitual con el que habían tenido numerosas intervenciones policiales.

Tras poner en conocimiento del resto de indicativos policiales la identidad del presunto autor, se inició la búsqueda de este varón, que fue localizado este martes, 3 de marzo, cuando transitaba por la calle Donantes de Sangre de la capital.

Se da la circunstancia de que, tras darle el alto e identificarle, el hombre llevaba varios artículos de supermercado de los que no dio explicaciones de donde los había adquirido.

ROBO A UN REPARTIDOR

Sin embargo, los agentes realizaron pesquisas y lograron averiguar que una hora antes un repartidor había sorprendido a un varón que sustraía productos del interior de su vehículo de reparto abierto junto a un supermercado.

Se trataba de los mismos artículos que llevaba el hombre, por lo que los agentes procedieron a la detención del mismo como presunto autor de dos delitos de hurto y lo trasladaron para su custodia a dependencias de la Comisaría Provincial de Valladolid.

El detenido, a quien le constan 29 detenciones policiales anteriores, en su mayoría propiciadas por delitos contra el patrimonio, ha sido puesto a disposición de la autoridad judicial, que ha decretado su libertad.