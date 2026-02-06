Detenido por varios robos, entre ellos el de una retroexcavadora y material de obra en Tordesillas (Valladolid)

Excavadora recuperada por la Guardia Civil en Torrecilla de la Abadesa (Valladolid). - GUARDIA CIVIL

VALLADOLID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil han detenido a un vecino de Tordesillas (Valladolid) por varios robos, entre ellos el de una retroexcavadora, gasóleo agrícola y diverso material de obra en la misma localidad, han informado a Europa Press fuentes del Instituto armado.

El robo se produjo en la madrugada del 27 de enero en una nave situada en las afueras de la localidad de Tordesillas, donde, tras fracturar la puerta de acceso al recinto, sustrajeron una máquina retroexcavadora con sus cazos de trabajo, tres generadores, pinzas y baterías de arranque, así como una cantidad significativa de gasóleo agrícola y diverso material de obra.

Tras la denuncia interpuesta por el propietario, los agentes iniciaron diversas gestiones que permitieron localizar una finca en las inmediaciones de la localidad de Torrecilla de la Abadesa, donde podrían encontrarse los objetos sustraídos.

En la mañana del 2 de febrero de 2026, y una vez obtenida la correspondiente autorización judicial, la Guardia Civil accedió al interior de la finca en presencia de la persona que la utilizaba en ese momento. Allí se halló la totalidad del material robado, además de numeroso equipamiento relacionado con la construcción cuya procedencia no pudo ser justificada.

OTROS OBJETOS ROBADOS

Entre estos efectos se encontraban generadores de grandes dimensiones que los agentes reconocieron como coincidente con otros denunciados en el Puesto de Tordesillas. Tras citar a sus legítimos propietarios lo identificaron sin ningún género de dudas como de su propiedad.

Ante estos hechos, se procedió a la detención del individuo que hacía uso de la finca, con numerosos antecedentes por hechos similares, quien fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia.

Con esta actuación se ha logrado el esclarecimiento total del robo y se continúan las gestiones para determinar la titularidad del resto de objetos encontrados en la finca, han apuntado las mismas fuentes.

La Guardia Civil ha destacado que esta intervención contribuye a devolver la tranquilidad a los vecinos de la zona, donde se había generado un notable malestar por los hechos cometidos.