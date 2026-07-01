Detenido un varón de 64 años por el presunto homicidio de una mujer de 38 años en Camponaraya (León)

LEÓN 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Efectivos de la Guardia Civil detuvieron a última hora del día de ayer a un varón de 64 años como presunto autor de un delito de homicidio por la muerte de una mujer de 38 años en Camponaraya (León).

La detención se produjo en un domicilio del municipio berciano de Camponaraya, lugar en el que también se encontraba el cuerpo de la víctima, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

Por el momento se investigan los hechos y no se han avanzado más datos del suceso, a la espera de avanzar en las pesquisas y de la realización de la autopsia de la víctima, que al parecer presentaba signos de violencia.