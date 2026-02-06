Detenido un varón por el robo en 6 boxes de lavado automático de vehículos en gasolineras leonesas

Varón detenido por la Guardia Civil de Armunia (León) como presunto autor de seis robos en boxes de lavado automático de vehículos de gasolineras leonesas. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Armunia (León) ha detenido a un varón, mayor de edad, por cinco robos en los boxes de lavado de gasolineras del alfoz de León y otro en el municipio de Carrocera, ascendiendo a un total de seis los presuntos hechos delictivos cometidos.

La investigación de los hechos, a cargo del área de Investigación del citado Puesto, se inició el pasado mes de octubre con una serie de delitos de robos con fuerza, en los que el supuesto autor, haciendo uso de las propias herramientas de su vehículo como llaves y palancas, forzaba los candados de los cajetines de los boxes de lavado automático de vehículos de las estaciones de servicios, actuando siempre con el mismo 'modus operandi'.

En la inspección ocular se localizaron fichas de lavado, monedas sueltas supuestamente sustraídas de las maquinas, ropa de repuesto usada toda ellas para la comisión de los delitos, además de otras evidencias incriminatorias, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

El detenido, que cuenta con numerosos antecedentes penales, ha sido puesto a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.