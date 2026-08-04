Detenidos dos jóvenes de 18 y 21 años por intentrar robar en dos viviendas de Íscar (Valladolid)

Un agente de la Guardia Civil. - SUB GBNO EN VALLADOLID

VALLADOLID 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Guardia Civil han detenido a dos jóvenes, de 18 y 21 años, ambos de nacionalidad extranjera, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa en la localidad vallisoletana de Íscar.

Durante la madrugada del pasado 3 de julio, la Guardia Civil recibió, a través del teléfono de atención 062, un aviso por un posible robo con fuerza en una vivienda de la localidad de Íscar.

Según las primeras averiguaciones, los presuntos autores habían intentado acceder al inmueble levantando la persiana de una ventana y al al percatarse de que había personas en el interior de la vivienda, desistieron de su acción y se dirigieron a otro domicilio situado en la misma calle.

Una vez allí, fracturaron el cristal de la puerta de acceso con la intención de entrar en la vivienda, aunque los efectivoxs de la Guardia Civil que recibieron el aviso sorprendieron a los dos individuos en el momento en que trataban de acceder al inmueble.

Como resultado de la intervención, la Guardia Civil procedió a la detención de los dos varones, como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza en las cosas en grado de tentativa.

Las diligencias instruidas, junto con los detenidos, fueron puestas a disposición de la autoridad judicial competente.

La Guardia Civil recomienda extremar las medidas de seguridad en las viviendas y comunicar de forma inmediata cualquier hecho o actitud sospechosa a través del teléfono 062.