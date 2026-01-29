Detenidos dos vecinos de La Rioja por expoliar hasta 23 piezas con detectores de metales en Muro (Soria) . - SUBD. GOBIERNO SORIA

SORIA 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Protección de la Naturaleza de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria ha detenido a dos vecinos de Cervera del Río Alhama (La Rioja), de 31 y 50 años, por expoliar hasta 23 piezas ayudándose de detectores de metales en la localidad soriana de Muro.

Las detenciones se han producido en el marco de la denominada 'Operación Austóbriga' por un delito contra el patrimonio histórico español ocurrido el pasado mes de octubre de 2025. Los agentes han recuperado además 23 piezas con valor arqueológico que han sido depositadas en el Museo Numantino de la capital soriana para su estudio y custodia, y han intervenido dos detectores de metales utilizados en la comisión del hecho.

LABORES PREVENTIVAS

La investigación tuvo su inicio en las labores preventivas de seguridad ciudadana de una patrulla del Puesto de Soria que inicialmente identificó a los ahora detenidos en las inmediaciones del yacimiento arqueológico de Augustobriga, la actual Muro.

Los agentes localizaron en el interior del vehículo en el que viajaban los detenidos piezas susceptibles de proceder de la actividad ilícita por lo que fueron incautadas en ese momento. La investigación a cargo del Seprona de la Comandancia culminó el día 28 de enero con la detención de los dos presuntos autores del expolio y la incautación de dos detectores de metales supuestamente usados en la comisión del delito.

Posteriormente, las diligencias instruidas fueron puestas a disposición del Juzgado de Guardia de Soria y se dio cuenta de los hechos al Servicio Territorial de Cultura de la Junta de Castilla y León a fin de que por este Servicio se determinen los daños causados al yacimiento.