VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Nava del Rey (Valladolid), Denís Vázquez, ha informado este jueves, 26 de noviembre, que algunos de los detenidos en la redada por explotación laboral son vecinos de la localidad y "propietarios de algunas de las casas" en las que entró la Guardia Civil y donde habitaban los temporeros.

Así lo ha explicado la regidora en declaraciones recogidas por Europa Press tras presentar en la Diputación la celebración de la Bajada y Subida de la Virgen de los Pegotes, donde ha señalado que ella se enteró de la redada, que tuvo lugar el miércoles 25 de noviembre, porque le llegaron "mensajes" sobre que había "patrullas por diferentes puntos del pueblo".

A lo largo de la mañana en la que tuvo lugar el dispositivo de la Guardia Civil, la alcaldesa supo que se trataba de una operación de explotación laboral y mostró la disposición de su Ayuntamiento a "ayudar en todo" lo que se pudiera, si bien esto "no hizo falta" porque los agentes "venían con el trabajo muy bien hecho".

El operativo se ha saldado con varios detenidos y han trascendido imágenes de las viviendas que muestran sus condiciones precarias para la habitabilidad, un estado de los inmuebles que el Consistorio no podía "certificar", según ha señalado Vázquez. "El Ayuntamiento no sabía cuál era el estado de esas viviendas", ha dicho.

La regidora ha señalado que en el pueblo había comentarios al respecto pero que ella no podía saber con qué recursos contaban las viviendas al no poder acceder a las mismas: "Yo no puedo entrar en una casa ni un funcionario puede entrar en una casa, porque es una propiedad privada, sin una orden judicial".

"Al final tenemos que acatarnos a unas leyes y a unas formas antes de cualquier conversación que se pueda tener. Al final nadie puede tapar el sol con un dedo, pero evidentemente aunque seamos conscientes de determinadas cosas, la ley nos dice de qué manera se tiene que efectuar", ha apostillado al ser cuestionada sobre si se conocían el contexto en el que vivían los temporeros.

En este sentido, ha advertido de que los ayuntamientos de municipios como Nava del Rey "no tienen medios suficientes" para poder atender que las viviendas de los temporeros tengan condiciones habitables.

Vázquez ha relatado que habló de este tema con el subdelegado del Gobierno, Jacinto Canales, en una reunión y él mismo le trasladó que era consciente de la falta de medios de los ayuntamientos para abordar esta cuestión.

Precisamente, en esa reunión, que tuvo lugar el pasado jueves 19 de noviembre, ambos conversaron sobre los temporeros que habitan en la localidad después de que se hubiesen generado "roces" entre ellos por las condiciones precarias de las viviendas en las que residen, tal y como señaló el subdelegado tras el encuentro.

La reunión se llevó a cabo después de que la alcaldesa la pidiese "hasta en tres ocasiones" debido a la preocupación por la inseguridad ciudadana, problemas de convivencia e "intentos de robo", y resultó en un compromiso de la Subdelegación de que habría más presencia de la Guardia Civil en la zona.

Vázquez ha afirmado que así se ha hecho y desde aquella reunión han comprobado mayor presencia de los agentes, si bien ha apuntado que también ha solicitado al subdelegado "agilizar" o "por lo menos intervenir" en cuestiones de videovigilancia, si bien eso no es posible por que "no lo permite la ley".

La alcaldesa ha incidido, asimismo, en que el Ayuntamiento no tiene una cifra de los temporeros que pueden llegar a habitar en la localidad porque "no están censados" y ha defendido que la situación es una cuestión que no compete solo a los consistorios, con falta de recursos, si no a "otros niveles".