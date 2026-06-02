Detenidos en Valladolid dos varones que robaron en tres bares y perdieron parte del botín en su huida

Archivo - Sucesos.- Detenidos tres reincidentes por una pelea y un incendio en la antigua residencia militar de Valladolid - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha esclarecido en Valladolid un robo con fuerza consumado y dos tentativas cometidas durante la madrugada del 25 de mayo de 2026 en tres establecimientos hosteleros de la ciudad, tras la identificación y detención de dos varones con numerosos antecedentes policiales, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

A las 03.55 horas del pasado día 25 de mayo el propietario de un establecimiento denunció que dos personas forzaron la puerta de acceso utilizando una palanca, causando daños visibles en el marco de madera, si bien la puerta continuaba operativa. Las cámaras de seguridad del local captaron a dos individuos manipulando la entrada con un objeto similar a una barra metálica. Minutos después, ambos accedieron a otro bar cercano.

A las 04.20 horas del mismo día, la propietaria de otro bar denunció que, tras haber cerrado el local a las 17.00 horas del día anterior, dos varones violentaron una de las puertas, accedieron al interior y sustrajeron 1.300 euros en billetes y monedas. El establecimiento contaba con sistema de alarma, que se activó en el momento del acceso, y con videograbación, que registró a los autores. Durante la huida precipitada, los individuos perdieron parte del dinero, que fue recuperado por los agentes y devuelto a la propietaria. Otro bar de la zona también resultó violentado, sin que los autores llegaran a sustraer nada.

Agentes especializados en delincuencia contra el patrimonio iniciaron de inmediato las gestiones para determinar la autoría de los hechos. Las pesquisas permitieron identificar a dos varones como presuntos responsables del robo consumado y de las dos tentativas, solicitándose su localización y detención.

La primera detención se produjo en el Paseo de Zorrilla sobre las 17.15 horas del pasado miércoles, cuando un indicativo de Policía Nacional localizó a uno de los implicados, al que le constan 15 antecedentes por hechos similares. Los agentes procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales para la instrucción de diligencias.

La segunda detención tuvo por escenario ese mismo día, a las 20.30 horas, la calle Donantes de Sangre cuando otro indicativo policial detectó a un varón conocido por los actuantes por intervenciones previas. El individuo portaba una bolsa de plástico blanca con diversos efectos.

Al ser requerido, reconoció espontáneamente su culpa: "Ya sabes lo que es, lo he cogido de un supermercado". En el interior de la bolsa se localizaron dos piezas de bacalao congelado aun parcialmente helado y varias latas de atún. Dado que esta persona figuraba como implicada en varios robos con fuerza en bares cometidos en fechas recientes, se procedió igualmente a su detención.

Los agentes se desplazaron a un supermercado cercano, donde el encargado reconoció los productos como propiedad del establecimiento, confirmando que habían sido sustraídos. El valor total ascendía a 118,35 euros.

Ambos detenidos fueron trasladados a dependencias policiales para la práctica de diligencias y su posterior puesta a disposición judicial, tras lo cual se decretó su libertad.