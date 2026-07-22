Detienen en Íscar (Valladolid) a un hombre con más de 46 gramos de hachís ocultos en su chaqueta

Material incautado - GUARDIA CIVIL

ÍSCAR (VALLADOLID), 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Valladolid ha detenido en la localidad de Íscar a un hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública, en su modalidad de tráfico de drogas, tras ser interceptado con 46,3 gramos de hachís entre sus pertenencias.

La intervención se ha producido en una de las calles del municipio, donde los agentes han observado cómo esta persona, al percatarse de la presencia policial, ha cambiado bruscamente de dirección y ha mostrado una actitud nerviosa y errática para intentar eludir la acción de la patrulla.

Ante estos indicios, los efectivos de la Benemérita han procedido a su identificación. Durante la inspección de sus pertenencias, los guardias civiles han comprobado que el varón intentaba ocultar un bolso pequeño con cremallera en el interior de la chaqueta que llevaba en la mano.

Al requerirle la prenda para una verificación más detallada y comprobar si portaba algún tipo de arma, el individuo ha vuelto a retirar el bolso con la intención de esconderlo de la vista de los agentes.

Una vez examinado el interior del estuche, la Guardia Civil ha localizado un envoltorio de plástico que contenía una sustancia compacta de color marrón, aparentemente hachís, con un peso total de 46,3 gramos.

Esta cantidad supera el umbral de 25 gramos fijado por la tabla de referencia del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses para ser considerada delito. Junto a la sustancia estupefaciente, el individuo llevaba varios billetes de 5 y 10 euros.

Por todo ello, las fuerzas de seguridad han arrestado a esta persona y han intervenido la droga para su posterior puesta a disposición de la autoridad judicial.